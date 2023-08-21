Технологии 21 августа 2023, 22:57 Роскомнадзор раскрыл причину сбоев в Telegram Роскомнадзор объяснил сбои в Telegram сложностями с работой дата-центра в Европе Pxhere

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Мессенджер Telegram испытывает сложности с работой дата-центра в Европе. В связи с этим произошел массовый сбой. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Неполадки в работе мессенджера возникли около 20:00 по московскому времени. Сбои наблюдались у пользователей из Казахстана, Белоруссии, Грузии, Украины и Узбекистана. В районе 20:30 поступило более 12 тысяч жалоб на проблемы с Telegram, согласно данным сервиса Downradar.

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«По имеющейся информации сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе», — сказано в сообщении.

Сейчас количество жалоб снизилось. Downradar зафиксировал 361 отчет пользователей. Большинство людей сообщили об отсутствии интернет-соединения и нестабильной работе приложения на смартфонах.

Ранее россияне пожаловались на неполадки в работе поисковой системы Google. Большинство обращений поступило из Москвы, Казани, Новосибирска и Санкт-Петербурга.