Роскомнадзор привлек искусственный интеллект к мониторингу контента в Сети

«Роскомнадзор приступил к использованию технологий искусственного интеллекта. Значительно увеличивается мощность системы мониторинга, повышается объем информации», — уточнили в публикации.

Данные обрабатываются в целях выявления детской порнографии, наркотического контента, а также призывов к самоубийству. Специалисты отметили, что благодаря новому программному обеспечению можно проверять более 11,7 миллиона текстовых материалов в сутки. Неприемлемый контент выявляется с точностью не менее 85%.