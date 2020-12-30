30 декабря 2020, 16:11
Роскомнадзор привлек искусственный интеллект к мониторингу контента в Сети
Представители Роскомнадзора сообщили, что начали использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для выявления запрещенного контента в Сети, пишет сайт RT со ссылкой на сайт федеральной службы.
«Роскомнадзор приступил к использованию технологий искусственного интеллекта. Значительно увеличивается мощность системы мониторинга, повышается объем информации», — уточнили в публикации.
Данные обрабатываются в целях выявления детской порнографии, наркотического контента, а также призывов к самоубийству. Специалисты отметили, что благодаря новому программному обеспечению можно проверять более 11,7 миллиона текстовых материалов в сутки. Неприемлемый контент выявляется с точностью не менее 85%.