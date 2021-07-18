Роскомнадзор пригрозил YouTube штрафом

Видеохостинг YоuТubе игнорирует требования Роскомнадзора об удалении роликов, содержащих фейки, в том числе о коронавирусе. С платформы также не были удалены еще около пяти тысяч запрещенных материалов, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Претензии у РКН набрались в том числе к материалам запрещенных террористических группировок и экстремистских организаций, а также к публикациям с пронаркотическим и другим социально опасным контентом, которые так и не были удалены с YouTube.

Администрация хостинга также вопреки требованиям РКН не удаляет и контент с дезинформацией, в том числе о коронавирусной инфекции. Речь идет о девяти роликах.

В ведомстве напомнили, что компания может быть оштрафована на сумму от трех до восьми миллионов рублей, если модераторы в течение суток после получения уведомления не ограничили доступ к запрещенной информации.

РКН также потребовал от компании Google в «максимально короткие сроки» снять ограничения с YouTube-канала российского сенатора Алексея Пушкова, с которого модераторы хостинга удалили выпуск программы «Постскриптум».