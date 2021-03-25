Роскомнадзор предложил регистрировать в соцсетях по паспорту

У новых пользователи соцсетей и мессенджеров хотят запрашивать паспортные данные. С такой инициативой выступил Роскомнадзор.

Ведомство опубликовало проект такого приказа, разработанного для выполнения закона «О персональных данных».

Согласно закону, с 1 июля операторы персональных данных должны будут запрашивать согласие на обработку информации. Без него соцсети не смогут размещать и распространять данные о пользователях.

Оператор данных может получить согласие через свой сайт или с помощью единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора. Механизм ее работы и описан в проекте приказа ведомства, уточнила «Газета.Ru».

Пользователь сам решит, через какую платформу дать согласие. При выборе ЕИС придется указать ФИО, домашний адрес, номер телефона и электронную почту. Данные проверят через портал госуслуг.

В случаях, определенных законодательством, данные пользователя передадут другим государственным органам.

Какие сведения нужно будет указать при выборе для согласия платформы самой соцсети, Роскомнадзор не уточнил.