Роскомнадзор потребовал снять ограничения с канала RT на YouTube

Роскомнадзор потребовал от руководителей Google LLC срочно снять все ограничения для канала RT на YouTube. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Свои требования Роскомнадзор изложил в письме. В нем сотрудники ведомства отметили, что подобные действия со стороны YouTube нарушают принципы свободного распространения информации и являются цензурой. В связи с этим необходимо в максимально короткие сроки снять ограничения для российского канала.

В Роскомнадзоре также потребовали от Google перечислить причины введения ограничений.

Таким образом Роскомнадзор отреагировал на блокировку YouTube нескольких публикаций RT, ограничение возможности загрузки новых роликов и проведения прямых трансляций. В администрации видеосервиса ответили, что RT распространяет недостоверную информацию о коронавирусе и его последствиях.

Ранее Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в регулярной цензуре контента, который российские СМИ выкладывают в своих аккаунтах, под предлогом его несоответствия возрастной категории.

Согласно российскому законодательству, если владельцы интернет-ресурсов игнорируют предупреждения о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, им выписываются административные штрафы до миллиона рублей. Повторный отказ выполнить требования приводит к кратному увеличению штрафов — до трех миллионов рублей.

В 2020 году YouTube девять раз накладывал ограничения на аккаунты российских СМИ и три раза — к их материалам. А с начала 2021-го видеохостинг заблокировал три аккаунта и пять материалов. Ограничения коснулись аккаунтов «России 24», НТВ, RT, Sputnik и ТВЦ.