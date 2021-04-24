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    24 апреля 2021, 14:08

    Роскомнадзор потребовал снять ограничения с канала RT на YouTube

    Алена Макаренко

    Роскомнадзор потребовал от руководителей Google LLC срочно снять все ограничения для канала RT на YouTube. Об этом сообщили на сайте ведомства.

    Роскомнадзор потребовал снять ограничения с канала RT на YouTube

    Свои требования Роскомнадзор изложил в письме. В нем сотрудники ведомства отметили, что подобные действия со стороны YouTube нарушают принципы свободного распространения информации и являются цензурой. В связи с этим необходимо в максимально короткие сроки снять ограничения для российского канала.

    В Роскомнадзоре также потребовали от Google перечислить причины введения ограничений.

    Таким образом Роскомнадзор отреагировал на блокировку YouTube нескольких публикаций RT, ограничение возможности загрузки новых роликов и проведения прямых трансляций. В администрации видеосервиса ответили, что RT распространяет недостоверную информацию о коронавирусе и его последствиях.

    Ранее Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в регулярной цензуре контента, который российские СМИ выкладывают в своих аккаунтах, под предлогом его несоответствия возрастной категории.

    Согласно российскому законодательству, если владельцы интернет-ресурсов игнорируют предупреждения о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, им выписываются административные штрафы до миллиона рублей. Повторный отказ выполнить требования приводит к кратному увеличению штрафов — до трех миллионов рублей.

    В 2020 году YouTube девять раз накладывал ограничения на аккаунты российских СМИ и три раза — к их материалам. А с начала 2021-го видеохостинг заблокировал три аккаунта и пять материалов. Ограничения коснулись аккаунтов «России 24», НТВ, RT, Sputnik и ТВЦ.