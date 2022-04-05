Роскомнадзор потребовал от Google восстановить сайты Минобороны и МИД в поисковой выдаче

У администрации поискового сервиса Google потребовали снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов. Причины их выведения сервису необходимо объяснить.

Претензии к Google предъявил Роскомнадзор, опубликовал свою позицию в официальном Telegram-канале.

«По имеющимся данным, американский поисковик Google исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты Минобороны и Министерства внутренних дел РФ», — уточнили в РКН.

В ведомстве напомнили, что подобными действиями Google нарушил ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан России. Кроме того, сервис занял антироссийскую позицию в информационной войне против РФ.

Ранее в Роскомнадзоре пообещали, что не станут вводить новые ограничения против YouTube, если платформа выполнит все требования.