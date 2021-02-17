Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить аккаунт Соловьева. Соцсеть рискует получить штраф по новому закону

Письмо с требованием восстановить аккаунт российского журналиста Владимира Соловьева направил в адрес администрации социальной сети Clubhouse Роскомнадзор. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В письме представители Роскомнадзора отметили, что действия платформы нарушают право пользователя на доступ к информации и ее свободное распространение, что попадает под действие федерального закона России.

За это администрация Clubhouse может получить предупреждение от Роскомнадзора и попасть в перечень организаций, вводящих цензуру против россиян.

Если платформа не отреагирует на предупреждение, то ее ждет административный штраф от 200 до 400 тысяч рублей для должностных лиц и от 600 тысяч до одного миллиона рублей для юридических лиц.

Накануне телеведущий Владимир Соловьев сообщил о том, что его аккаунт в Clubhouse заблокировали. В официальном ответе администрации, который он привел, объяснили, что в его действиях нашли нарушения правил доверия и безопасности, которые декларирует площадка.

Как Соловьев мог нарушить правила, не проведя ни одного эфира, там не объяснили. Сам журналист считает, что владельцы Clubhouse испугались его появления на новой площадке.

Сегодня стало известно, что и вторая попытка российского журналиста попасть в закрытую социальную сеть закончилась блокировкой. Соловьев подтвердил, что не нарушал никаких правил. По его словам, это либо ограничение свободы слова, либо необоснованные жалобы со стороны его противников.

Также он привел ответ платформы, где его попросили дождаться окончания расследования, которое они проводят по возможному нарушению журналистом правил площадки.