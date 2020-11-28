Роскомнадзор попросил создать отечественные видеохостинги для СМИ

Это связано с ограничениями на платформе YouTube, уточняется в сообщении. Именно поэтому в ведомстве назвали необходимым ведение каналов российских СМИ на отечественных видеохостингах.

«Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Также ведомство требует у компании Google снять все ограничения с агентства Anna News. По их мнению, цензура российских СМИ нарушает закон о свободном распространении информации.

«Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам Anna News», — заявили в пресс-службе.

Ранее YouTube заблокировал аккаунты канала «Царьград», а также информационных агентств News Front и Anna News. Аккаунт одного из главных крымских телеканалов, «Крым 24», видеохостинг и вовсе удалил.

После этих событий Роскомнадзор рекомендовал российским СМИ отказаться от использования YouTube.