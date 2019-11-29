Роскомнадзор пообещал отредактировать список интернет-страниц с фейками

Роскомнадзор опубликовал список источников фейков. В него внесли страницы РБК и Mash «ВКонтакте» Подробнее

Пресс-служба ведомства уточнила, что все случаи распространения недостоверной информации относятся к недостоверным сведениям в комментариях пользователей.

«Претензий к самим средствами массовой информации ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет», — сообщила пресс-служба.

Чтобы реестр не трактовали ошибочно, в ближайшее время его форму поменяют.

Речь идет об открытом списке интернет-страниц, на которых по данным Роскомнадзора регулярно появляется заведомо недостоверная информация. В реестр вошли источники, два или более раз упомянутые в исполнительных листах Генпрокуратуры РФ. Перечень будет обновляться ежедневно, и должен стать отраслевым инструментом медиа для определения достоверности источника сведений. Пока в список попали 27 сетевых ресурсов.