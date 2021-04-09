Роскомнадзор опроверг данные о сбоях у операторов связи из-за его оборудования

Оборудование, установленное в рамках исполнения закона об устойчивом Рунете, работает без сбоев. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщило РИА «Новости».

Оборудование технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) работает без перебоев и не влияет на работу сетей провайдеров, сообщили в пресс-службе РКН. В ведомстве отметили, что Центр мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) круглосуточно взаимодействует с операторами на предмет возможных неполадок. За время функционирования ТСПУ от операторов не поступало никаких замечаний, подчеркнули в РКН.

Газета «Коммерсант» ранее со ссылкой на представителей провайдера «Обит» и операторов связи сообщила, что в сетях якобы зафиксировали системные сбои из-за работы оборудования РКН. По сообщению от источников издания, некоторым компаниям приходилось временно отключать оборудование для восстановления работы.

Общественники ранее обратились к РКН с требованием оштрафовать Facebook из-за допущенной утечки данных 10 миллионов россиян. Об этом рассказал RT.