Роскомнадзор ограничит работу приложения Zello

Роскомнадзор в течение суток ограничит работу приложения популярной онлайн-рации Zello. Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте.

Ведомство отметило, что 4 марта потребовало у администрации американского приложения прекратить рассылку пользователям недостоверной информации о специальной военной операции РФ на Украине, пишет RT.

«Администрация интернет-ресурса Zello в установленный законом срок требование Роскомнадзора не выполнила. В связи с неисполнением администрацией Zello требования Роскомнадзора в течение 24 часов доступ к этому приложению на территории Российской Федерации будет ограничен», — заявил регулятор.

Ранее Роскомнадзор заблокировал работу социальных сетей Twitter и Facebook, также потребовал от Google не использовать видеосервис YouTube в информационной войне с РФ.

Государственный департамент США обвинил Россию в нарушении свободы слова и СМИ.