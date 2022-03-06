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    06 марта 2022, 11:26

    Роскомнадзор ограничит работу приложения Zello

    Роскомнадзор в ближайшие сутки ограничит работу приложения Zello в России

    Максим Зинкин

    Роскомнадзор в течение суток ограничит работу приложения популярной онлайн-рации Zello. Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте.

    Ведомство отметило, что 4 марта потребовало у администрации американского приложения прекратить рассылку пользователям недостоверной информации о специальной военной операции РФ на Украине, пишет RT.

    «Администрация интернет-ресурса Zello в установленный законом срок требование Роскомнадзора не выполнила. В связи с неисполнением администрацией Zello требования Роскомнадзора в течение 24 часов доступ к этому приложению на территории Российской Федерации будет ограничен», — заявил регулятор.

    Ранее Роскомнадзор заблокировал работу социальных сетей Twitter и Facebook, также потребовал от Google не использовать видеосервис YouTube в информационной войне с РФ.

    Государственный департамент США обвинил Россию в нарушении свободы слова и СМИ.