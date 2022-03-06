Роскомнадзор ограничит работу приложения Zello
Роскомнадзор в ближайшие сутки ограничит работу приложения Zello в России
Роскомнадзор в течение суток ограничит работу приложения популярной онлайн-рации Zello. Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте.
Ведомство отметило, что 4 марта потребовало у администрации американского приложения прекратить рассылку пользователям недостоверной информации о специальной военной операции РФ на Украине, пишет RT.
«Администрация интернет-ресурса Zello в установленный законом срок требование Роскомнадзора не выполнила. В связи с неисполнением администрацией Zello требования Роскомнадзора в течение 24 часов доступ к этому приложению на территории Российской Федерации будет ограничен», — заявил регулятор.
Ранее Роскомнадзор заблокировал работу социальных сетей Twitter и Facebook, также потребовал от Google не использовать видеосервис YouTube в информационной войне с РФ.
Государственный департамент США обвинил Россию в нарушении свободы слова и СМИ.