Роскомнадзор обратился в Apple после удаления приложений VK | 360°

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Роскомнадзор обратился в Apple после удаления приложений VK

Роскомнадзор потребовал у Apple объяснений после удаления приложений VK

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Решение руководства американской корпорации Apple удалить из AppStore приложения компании VK привело к потере миллионами россиян возможностей пользоваться социальной сетью «ВКонтакте», а также сервисами «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер» и другими. Об этом говорится в официальном заявлении Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что направили в компанию требование разъяснить причины удаления российского приложения, что привело к дискриминации права на свободное получение информации российскими пользователями.

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Роскомнадзор также потребовал ответа по удалению из AppStore приложений российских банков, сервиса объявлений «Юла», авиакомпаний «Аэрофлот» и Utair, а также карт «2ГИС».

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Об исчезновении своих приложений из AppStore российский холдинг VK сообщил накануне. В пресс-службе отметили, что направили официальный запрос в Apple, но ответа пока не получили. Пользователей предупредили, что установленные на смартфонах приложения продолжают работать.

Официальный представитель Apple Адам Дема заявил, что причиной удаления приложений VK стали санкции Великобритании.

«Эти приложения распространяются разработчиками, большинство которых принадлежат или контролируются одной или несколькими сторонами, находящимися под санкциями правительства Великобритании», — привел заявление представителя Apple сайт The Verge.

Дема пояснил, что Apple удалила учетные записи разработчиков приложений, а вместе с ними пропали и сами программы, поэтому их нельзя загрузить через AppStore.

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