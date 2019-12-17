Роскомнадзор обнаружил иностранный сайт, хранящий информацию о миллионах россиян

Роскомнадзор нашел за границей сайт, хранящий данные о миллионах россиян и жителях Казахстана. Надзорное ведомство намерено ограничить доступ к этому порталу.

«Специалисты Управления Роскомнадзора по Курганской области в результате рассмотрения обращения гражданина выявили зарубежный интернет-ресурс, который хранит за пределами страны персональные данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора. Сообщение процитировало РИА «Новости».

Речь идет о сайте nomerekaterinburga.com. Его домен находится на территории Франции. В базе ресурса собраны личные сведения россиян. Там указаны имена, отечества, фамилии людей, их домашние адреса и телефоны.

Этот портал называет себя «телефонным справочником». Для поиска конкретного человека он предлагает ввести номер своего мобильного и получить код доступа к базе с помощью платного SMS.

Роскомнадзор обратился в суд для защиты прав субъекта персональных данных. Суд поддержал требование надзорного органа. Ведомство уже внесло сайт в реестр нарушителей.

«Следующий шаг Роскомнадзора — ограничение доступа к сайту», — сказано в сообщении регулятора.

Закон о персональных данных начал действовать в России с 1 сентября 2015 года. Он требует хранить личные данные граждан на территории РФ. Нарушившие закон сайты Роскомнадзор должен вносить в специальный реестр. Если портал не устраняет нарушение, то его блокируют.

Ранее Роскомнадзор внес сервис «Яндекс.Дзен» и уральское агентство Ura.ru в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). ОРИ должен собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным государственным органам.