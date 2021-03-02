Роскомнадзор обяжет соцсети разместить форму для жалоб на незаконный контент

На главной странице социальных сетей в России может появиться форма для жалоб, через которую пользователи будут сообщать о нарушающей законы информации. Доступ к ней откроют и с личных страниц.

Соответствующий проект приказа разработали в Роскомнадзоре. Документ уже опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Владелец социальной сети <…> должен разместить <…> электронную форму на главной странице, <…> а также предоставить возможность пользователям <…> обратиться к электронной форме со своей персональной страницы», — отмечено в тексте приказа.

Предполагается, что в форме будут обязательные для заполнения поля: фамилия, имя и отчество заявителя, его контактные данные, в том числе адрес электронной почты, и само содержание обращения.

От заявителя потребуется указать страницу в соцсети, где обнаружены распространяемые с нарушением закона сведения, и описать ее содержание.

Электронная форма должна автоматически предоставлять выбор вида незаконной информации и предусматривать возможность указать другие данные, не противоречащие требованиям законодательства. Если они нужны для рассмотрения обращения, владельцы соцсети определят их самостоятельно.

В РКН также разработали требования к форме и составу ежегодных отчетов, касающихся рассмотрения электронных обращений, и их размещению. В проекте приказа говорится, что размещать такой отчет нужно будет на главной странице соцсети не позже 1 февраля. Документ должен быть общедоступным и с возможностью скачивания.