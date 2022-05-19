Роскомнадзор обязал Wikimedia «приземлиться»

Роскомнадзор обязал организацию Wikimedia Foundation, которая поддерживает работу «Википедии», выполнять требования закона о «приземлении» и открыть представительство в России. Информация об этом появилась на сайте РКН.

Wikimedia Foundation включили в перечень иностранных интернет-компаний, подпадающих под закон «о приземлении», 18 мая. Роскомнадзор потребовал от фонда, зарегистрированного в США, разместить на сайте «Википедии» форму для обратной связи с российскими пользователями, открыть представительство компании в России или учредить юридическое лицо, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН.

По закону «о приземлении» Wikimedia Foundation должен ограничивать доступ к информации, нарушающей законодательство РФ. В случае неисполнения требований РКН сможет применить против компании ряд мер, в том числе заблокировать «Википедию».

Ранее, 26 апреля, Таганский районный суд Москвы назначил Wikimedia Foundation штраф в размере трех миллионов рублей за неудаление информации из «Википедии».