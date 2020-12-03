Роскомнадзор объявил о формировании реестра аудиовизуальных сервисов

В список будут включены сервисы, в большей степени ориентированные на российских пользователей с посещаемостью, которая превышает 100 тысяч человек в день. Включенные в реестр владельцы сервисов могут подать запрос на предварительную установку своих приложений в систему электроники.

Речь идет о технике, ввозимой на территорию России в соответствии с федеральным законом, который начнет действовать в грядущем году. В перечень включили популярные киносервисы и платформы.