Роскомнадзор объяснил блокировку Instagram заботой о психике детей

Блокировка соцсети Instagram, разрешившей призывать к насилию в отношении россиян, необходима в том числе для заботы о психологическом здоровье жителей страны, в первую очередь детей и подростков. Об этом говорится в заявлении Роскомнадзора, которое разослали пользователям «Госуслуг», передал TJ.

РКН предупредил, что Instagram перестанет работать в России с 14 марта.

«Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в Сети», — говорится в письме РКН.

В ведомстве объяснили, что Генпрокуратура РФ решила запретить эту соцсеть, поскольку Instagram, вопреки международному праву, впервые разрешил призывы к насилию, и только в отношении россиян. Ведомство отметило, что призывы к насилию в отношении людей по признаку национальности или гражданства подпадают под определение геноцида, что запрещено Конвенцией ООН от 1948 года, принятой по итогам изучения материалов Нюрнбергского трибунала.

РКН выразил надежду, что пользователи быстро перейдут на российские «конкурентоспособные платформы», в том числе соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Глава Instagram Адам Моссери ранее подтвердил, что соцсеть заблокируют в России с 14 марта, писало ИА НСН.