Технологии 25 января 2023, 12:52 Роскомнадзор назвал причины сбоя в Apple и других иностранных сервисах в России Роскомнадзор: сбои в работе иностранных интернет-сервисов связаны с неполадками CDN piqsels

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Причиной массового сбоя в работе Apple и других зарубежных интернет-сервисов стали неполадки в CDN (сетевая инфраструктура доставки контента). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«По информации ЦМУ ССОП, недоступность ряда зарубежных интернет-сервисов вызвана временным сбоем в работе иностранного CDN. В настоящее время упомянутый CDN работает стабильно», — говорится в сообщении.

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Утром 25 января российские владельцы iPhone не смогли попасть в сервисы Apple. С такой же проблемой столкнулись пользователи сервисов Steam, Roblox, Playstation Network. При этом россияне с подключенными VPN не заметили сбоев.

Ранее Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию Apple на 1,1 миллиарда рублей. Поводом послужило то, что компания навязывала российским разработчикам приложений для iOS оставить лишь их платежный инструмент в своих приложениях.

Apple должна выплатить штраф в течение двух месяцев после вступления в законную силу документа о наложении штрафа.