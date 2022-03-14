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    14 марта 2022, 21:13

    Роскомнадзор назвал причину блокировки издания TJ

    Роскомнадзор: TJ заблокировали из-за публикации недостоверных данных о спецоперации

    Анатолий Минкин

    Издание TJ заблокировали из-за публикации недостоверной информации о ходе российской специальной операции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

    Роскомнадзор назвал причину блокировки издания TJ

    Интернет-издание и агрегатор новостей TJ заблокировали в понедельник, 14 марта. В ведомстве пояснили, что блокировку сайта провели по требованию Генеральной прокуратуры.

    «На указанном ресурсе были размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

    «Интерфакс» напомнил, что в начале февраля доступ к TJ заблокировали в Белоруссии, объяснив это публикацией материалов, признанных судами республики экстремистскими.