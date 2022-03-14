Роскомнадзор назвал причину блокировки издания TJ

Издание TJ заблокировали из-за публикации недостоверной информации о ходе российской специальной операции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Интернет-издание и агрегатор новостей TJ заблокировали в понедельник, 14 марта. В ведомстве пояснили, что блокировку сайта провели по требованию Генеральной прокуратуры.

«На указанном ресурсе были размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Интерфакс» напомнил, что в начале февраля доступ к TJ заблокировали в Белоруссии, объяснив это публикацией материалов, признанных судами республики экстремистскими.