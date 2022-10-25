Роскомнадзор исключил причастность к проблемам в работе WhatsApp | 360°

Технологии 25 октября 2022, 13:26 Роскомнадзор исключил причастность к проблемам в работе WhatsApp Роскомнадзор: работу мессенджера WhatsApp в России не ограничивали РИА "Новости"

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Перебои в работе мессенджера WhatsApp* у российских пользователей не связаны с ограничениями. Никаких блокировок в отношении приложения не принимались. Как сообщило РИА «Новости», такое заявление выпустил Роскомнадзор

Пользователи мессенджера WhatsApp* по всему миру ранее заявили о глобальном сбое и невозможности отправки сообщений. По данным сервиса Downdetector, больше всего жалоб поступило из стран Западной Европы.

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По последним данным, спустя несколько часов мессенджер возобновил работу в 12:30 по московскому времени.

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О причинах сбоя владелец WhatsApp* — признанная в России экстремистской компания Meta — пока не сообщил.

*WhatsApp — принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.