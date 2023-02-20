Технологии 20 февраля 2023, 10:09 Роскомнадзор анонсировал запуск системы «Вепрь» Роскомнадзор: ГРЧЦ запустит систему «Вепрь» для выявления угроз в Сети Unsplash

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Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) готовится к запуску системы «Вепрь». Об этом сообщили сотрудники пресс-службы организации в беседе с журналистами РИА «Новости».

ГРЧЦ — одно из ведомств, подчиненных Роскомнадзору.

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По словам представителей организации, «Вепрь» разработали для выявления возможных точек напряженности, способных перерасти в информационные угрозы. Запуск системы запланирован на вторую половину текущего года.

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«[Сейчас] первые модули системы проходят внутреннее тестирование», — сообщили сотрудники пресс-службы ГРЧЦ.

Также они отметили, что и «Вепрь», и система распознавания изображений с запрещенной в России информацией — «Окулус» — являются составляющими единой системы отслеживания ситуации в информационном пространстве.

Второй инструмент мониторинга, по данным ГРЧЦ, запустили в середине февраля текущего года.