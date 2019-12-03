Роскачество выяснило, через какие приложения стоит заказывать такси

Специалисты проверили качество 40 наиболее популярных в России мобильных приложений для заказа такси. Их оценили на функциональность, удобство и безопасность хранения личных данных и онлайн-оплаты.

Исследование приложений, представленных в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, провели в Роскачестве. Полученные результаты опубликованы на сайте организации.

Всего к использованию рекомендовано 22 приложения. Они перешагнули итоговую отметку в четыре балла. Трехбалльный уровень преодолели все мобильные сервисы. Шесть приложений эксперты признали лучшими по совокупности всех критериев. Высокую оценку на iOS получили «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett. Первое приложение отмечено и на платформе Android вместе с «Ситимобил» и Uber Russia.

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По минимуму при оценке функциональности получили семь приложений. В них клиентам не видны данные водителя. Недоступны его имя, фамилия, рейтинг и сведения о компании-перевозчике.

У пяти приложений пришлось обнулить баллы, поскольку при заказе такси нельзя оставлять комментарии для водителя. Связь с таксистом в течение суток поддерживают только три приложения из 40. Эта функция полезна, если пассажир забыл что-нибудь в салоне авто.

При оценке удобства использования приложений учитывались 10 параметров. Специалисты обратили внимание на простоту и качество навигации, а также помощь и адаптацию для людей, чьи возможности ограничены. Кстати, среди всех приложений только у одного есть функционал, поддерживающий увеличенный шрифт.

По уязвимости пользовательских данных в Роскачестве присудили минимальный балл шести приложениям. Еще у пяти нет опции активного согласия на обработку и хранение персональных данных. Удалить аккаунт можно только в двух приложениях.

Во всех мобильных сервисах, заключили в организации, платежные данные передаются с использованием платежных шлюзов. Это гарантирует им высокую степень безопасности.

В более чем половине оцениваемых программ — 55% — были указаны сведения о страховании пассажиров во время поездки.