Роскачество составило новый рейтинг смартфонов

Смартфоны, представленные на российском рынке, снова подвергли испытаниям. Рейтинг гаджетов обновился, хотя лидер в нем все тот же — Samsung Galaxy S10+. Список пополнили 23 модели.

Дополнения в составленный летом перечень внесло Роскачество после исследования, проведенного вместе со специалистами International Consumer Research and Testing. Его результаты были опубликованы на сайте организации.

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Вместе с указанной моделью от Samsung вверху списка оказались Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Неплохие результаты во время испытаний отмечены у OnePlus 7 и 7 Pro. Показали себя Asus Zenfone 6, Sony Xperia 1 и Oppo Reno. В рейтинг также включили модели Google Pixel 3a, Pixel 3a XL, Xiaomi Mi 9T и Samsung Galaxy A80.

Всего к настоящему времени Роскачество протестировало 474 модели смартфонов. Из них 106 больше не продаются.

Самртфоны разных брендов специалисты организации испытывают в одинаковых лабораторных условиях по 231 параметру. Для объективного сравнения в расчет берутся мощность камеры, разрешение экрана, чувствительность сенсора, длительность заряда батареи и другие показатели.

Из разнообразия представленных гаджетов, отметили в Роскачестве, любой сумеет подобрать себе смартфон. Для это в фильтрах рейтинга нужно выставить соответствующие параметры.

В представленном июньском списке верхнюю строку тоже занимал Samsung Galaxy S10+. За ним следовали Galaxy S10 и Galaxy Note 9.