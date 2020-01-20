Роскачество рассказало, почему не скисает магазинное молоко

Роскачество рассказало, почему магазинное молоко долго не портится, становится горьким и не превращается в простоквашу в тепле.

Во время пастеризации в молоке уничтожается как вредная, так и полезная микрофлора. Это значит, что срок хранения продукта значительно увеличивается, сообщил сайт Роскачества.

Также организации разъяснили, чем различается пастеризованное, ультрапастеризованное и стерилизованное молоко. Во время пастеризации молоко нагревают до 70 градусов, во время ультрапастеризации — до 137 градусов на несколько секунд, а потом резко охлаждают. Стерилизуют продукт при температуре около 100 градусов в течение 20 минут. Стерилизованное молоко на вкус будет как топленое. Ультрапастеризованное и стерилизованное молоко можно хранить в упаковке до полугода, тогда как срок хранения пастеризованного молока составляет около 10 дней.

Магазинное молоко начинает горчить и не скисает при комнатной температуре из-за того, что в нем после обработки просто нет бактерий, которые отвечают за сквашивание. Также в Роскачестве опровергли заблуждение, что сухое молоко не такое полезное, как свежее. На самом деле, требования к производителям сухого молока очень жесткие, поэтому в магазины поступает, как правило, качественный продукт.