Роскачество рассказало, как защититься от наплыва мошенников в Telegram

Роскачество предупредило о возможной активизации мошенников в Telegram на фоне роста популярности мессенджера. В ведомстве призвали пользователей не терять бдительность и назвали основные способы защиты от возможных атак.

Telegram считается одним из самых защищенных мессенджеров, но никакое шифрование данных не гарантирует защиту от методов социальной инженерии, которыми активно пользуются мошенники, отметил замглавы Роскачества Илья Лоевский.

«Если вы хотите безопасно использовать Telegram, нужно знать основные правила цифровой безопасности», — предупредили на сайте ведомства.

В Роскачестве напомнили, что в мессенджере распространены фишинговые ссылки, поэтому нужно внимательно следить за тем, на какие страницы переходите. Следует осторожно относиться к различными «экспертам» по инвестициям и криптовалютам, сообщениям от «служб поддержки», никому не платить никаких комиссий и взносов, а также не пользоваться «ботами для заработка».

«Если вам пишут от имени друга с просьбой о помощи (особенно финансовой), проверьте, действительно ли близкий человек в ней нуждается. Позвоните ему и обсудите все голосом», — рекомендовали в Роскачестве.

Специалисты также призвали не загружать файлы из незнакомых источников, использовать сложные пароли и включить двухфакторную авторизацию.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее объяснил секрет популярности мессенджера. По его словам, он заключается в последовательности.