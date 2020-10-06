Роскачество рассказало, как защитить аккаунт WhatsАрр от мошенников

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина посоветовала пользователям WhatsApp сначала установить пароль на доступ к устройству. А также не давать никому в руки свой смартфон.

Кроме того, Насибулина рекомендует настроить для WhatsApp двухэтапную аутентификацию, сообщает агенство «Прайм».

«Активным пользователям мессенджера стоит задуматься о безопасности десктопной версии приложения — WhatsApp Web. Теоретически есть возможность шпионажа — если пользователь оставил телефон без присмотра, а злоумышленник с его помощью отсканировал специальный QR-код на сайте web.whatsapp.com», — объяснила эксперт.

Также, по словам эксперта, стоит проверить текущие соединения. Если будет обнаружено что-то подозрительное, то нужно немедленно завершить все сессии. Это можно сделать через настройки мобильного приложения в разделе WhatsApp Web/Desktop, передает газета «Известия».

Помимо этого, нужно активировать оповещения безопасности, которые являются неактивными по умолчанию. С помощью этих уведомлений пользователь сможет узнать, когда его собеседника взломали или кто-то просто сменил телефон, сообщило РИА ФАН.