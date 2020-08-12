Роскачество рассказало, как прекратить звонки мошенников

За шесть месяцев 2020 года количество преступлений, связанных с картами и переводами, выросло на 600%. Часто мошенники используют для вымогания денег телефоны: они звонят абонентам от лица банков и сотовых операторов.

Избавиться от нежелательных звонков можно несколькими способами, передают эксперты Роскачества. Первый — установить настройки в телефоне так, чтобы он сам не пускал вызовы с неизвестных номеров. Такую функцию уже подключили на смартфонах компаний Apple, Huawei и Xiaomi.

На некоторых телефонах можно заблокировать не только незнакомые номера, но и скрытые. Правда, владельцам Samsung придется найти другой способ избавиться от нежелательных звонков — на телефонах этой марки еще не ввели нужные функции.

Второй вариант — заблокировать неизвестные вызовы с помощью операторов сотовой связи. У всех крупных участников этого рынка есть такие функции: у кого-то платные, у других бесплатные. Например, МТС ввел целое приложение «Кто звонит». Оно сверяет входящий номер телефона с базами крупных организаций и мошенников и выдает пользователю вероятный вариант того, кто хочет с ним поговорить.

Еще один способ убрать спам и звонки от мошенников — установить на телефон программное обеспечение, которое будет определять номер. Такие приложения уже есть у «Яндекса» и «Лаборатории Касперского». Программа определит, откуда идет звонок, а после разговора попросит пользователя заполнить небольшую анкету, чтобы в дальнейшем точно знать, что за номер и зачем звонит.

«Такие программы сильно облегчают жизнь пользователям, однако к их выбору следует подходить крайне внимательно, ведь вы предоставляете доступ к своим данным», — рассказал Антон Куканов, руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества.

Ранее россиянам посоватовали завести отдельную карту для покупок в Сети. Это поможет избежать обмана со стороны мошенников.