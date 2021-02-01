Роскачество раскрыло, как мошенники используют ковидные паспорта для обмана

Наиболее распространенной схемой, которой пользуются мошенники, является спекуляция на том, что ковидные паспорта вскоре станут общеобязательными. Эксперты отмечают, что еще не известно, будет ли в действительности введен такой документ.

Другим распространенным вариантом стало выманивание пользовательских данных на сайте госуслуг. Мошенники якобы собираются помочь оформить ковидный паспорт, но на деле данные пользователя могут быть похищены недоброжелателями.

Эксперты вновь напоминают, что пользоваться следует только проверенными источниками информации: информационными агентствами, данными штабов по COVID, федеральными телеканалами, а также сообщениями Минздрава. Ни в коем случае нельзя верить непроверенной недостоверной информации.

«Ковидное мошенничество» особенно часто обнаруживается в соцсетях в виде сообщений и рекламы, при запросах в поисковике на тему COVID, в виде спама. Относитесь с недоверием ко всем подобным сообщениям, перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги в виде создания справок и «ковидных паспортов» физлица», — отмечает замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Помимо этого, он отметил, что редко кому удается вернуть деньги после перевода на мошеннические счета, поскольку банк не распознает в таком пользовательском поведении жульнической схемы. Роскачество призывает не покупать вакцины через интернет, а также задумываться перед посещением сомнительных ссылок.