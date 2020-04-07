Роскачество протестировало новые смартфоны. Ни один не дает полной безопасности персональных данных

Роскачество протестировало новые модели смартфонов на конфиденциальность и безопасность персональных данных пользователей. Специалисты проверили 18 устройств семи брендов, но не смогли найти ни одной идеальной модели.

Специалисты проверили устройства из разных ценовых сегментов: от 7990 до 112 000 рублей. Результаты исследований Роскачество опубликовало на своем сайте. Основное внимание они уделяли конфиденциальности, безопасности, автономности работы, а также прочности гаджетов. Показатели производительности, дисплея и звонков влияли на итоговый результат не так сильно, как перечисленные параметры.

И, хотя все 18 моделей были признаны достаточно защищенными, даже если владелец пойдет путем наименьшего сопротивления и не будет выстраивать сложную систему идентификации, ни одну из них нельзя назвать защищенной на 100% Роскачество.

Эксперты поставили под сомнение защиту основного аккаунта в 17 новых смартфонах. Они выяснили, что с двух устройств данные о мобильном передаются в незашифрованном виде. Еще у 11 гаджетов эксперты обнаружили недостаточно сильные требования к создаваемым паролям аккаунта смартфона.

Кроме того, ни одна из моделей не позволяет владельцу отказаться от условий и положений разработчика, которые разрешают производителю иметь доступ к информации на телефоне. В большинстве устройств также навязывается установка дополнительного ПО.

Специалисты Роскачества подчеркнули, что при покупке смартфона нужно рассматривать устройства не только по цене и техническим характеристикам, но и по другим важным параметрам. Речь идет о политике производителя по персональным данным, длительности срока поддержки устройства, а также частоте обновлений ПО, уделяя особое внимание обновлениям безопасности.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов отметил, что лучше всего выбирать устройства тех производителей, которые уже известны на рынке. От покупки гаджетов компаний, которые только недавно начали выпускать смартфоны, лучше отказаться.