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    20 декабря 2020, 06:49

    Роскачество посоветовало выключать ноутбук для разгрузки оперативной памяти

    Анастасия Калинина

    Многие пользователи после работы в ноутбуке не выключают его, а просто закрывают крышку и вводят технику в спящим режим. Но этим лучше не злоупотреблять. Таким мнением поделился менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.
    Роскачество посоветовало выключать ноутбук для разгрузки оперативной памяти

    По его словам, любители вводить ноутбук в сон оправдывают это экономией времени и удобством, уточняет ИА Nation News.

    « <…> Но с технической точки зрения рекомендуется хотя бы иногда перезагружать и выключать свой ноутбук: как и любая другая техника, он имеет свой ресурс, и не закрывая файлы, пользователь постоянно грузит оперативную память», — передает его слова «Российская газета».

    Эксперт добавил, что режим сна оказывает плохое влияние на работу SSD-накопителя и он быстрее изнашивается. Также без регулярной перезагрузки на диске HDD в большом количестве начинают скапливаться системные файлы. В результате они «тормозят всю систему».

    Ранее врач-офтальмолог Арпине Адамян заявил, что работать за ноутбуком лежа опасно для здоровья. Из-за этого могут появиться проблемы с шеей, спиной, сосудами головного мозга и развиться близорукость.