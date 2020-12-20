Роскачество посоветовало выключать ноутбук для разгрузки оперативной памяти

Многие пользователи после работы в ноутбуке не выключают его, а просто закрывают крышку и вводят технику в спящим режим. Но этим лучше не злоупотреблять. Таким мнением поделился менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

По его словам, любители вводить ноутбук в сон оправдывают это экономией времени и удобством, уточняет ИА Nation News.

« <…> Но с технической точки зрения рекомендуется хотя бы иногда перезагружать и выключать свой ноутбук: как и любая другая техника, он имеет свой ресурс, и не закрывая файлы, пользователь постоянно грузит оперативную память», — передает его слова «Российская газета».

Эксперт добавил, что режим сна оказывает плохое влияние на работу SSD-накопителя и он быстрее изнашивается. Также без регулярной перезагрузки на диске HDD в большом количестве начинают скапливаться системные файлы. В результате они «тормозят всю систему».

Ранее врач-офтальмолог Арпине Адамян заявил, что работать за ноутбуком лежа опасно для здоровья. Из-за этого могут появиться проблемы с шеей, спиной, сосудами головного мозга и развиться близорукость.