Роскачество перечислило недостатки новых моделей iPhone

Один из главных минусов — отсутствие наушников и зарядки в комплекте. В ходе тестирования экспертам пришлось взять 5-ваттный адаптер. С ним гаджеты заряжались значительно дольше, чем с 20-ваттным адаптером. А его теперь нужно покупать у официальных дилеров Apple за отдельную плату.

Новые модели iPhone 12, за исключением iPhone 12 Pro Max, имеют среднее время автономной работы.

Сотрудники Роскачества также дали совет, какой новый iPhone лучше купить. Разница в цене между iPhone 12 и iPhone 12 Mini — около девяти тысяч рублей. При этом возможности у смартфонов одинаковые. У iPhone 12 чуть выше качество дисплея, но в целом iPhone 12 Mini занял более высокую позицию в рейтинге. Он оказался прочнее, чем iPhone 12, заявили в Роскачестве.

Эксперты провели барабанный тест, во время которого телефон роняют 100 раз с высоты 80 сантиметров. Mini заработал только царапины на корпусе, а у iPhone 12 треснуло стекло камеры.

Разница в цене между iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — приблизительно семь тысяч рублей. Их основное различие заключается в чуть более высоком качестве фотографий и увеличенном оптическом зуме у модели Pro Max. И это еще и самая прочная модель: после 100 падений на корпусе смартфона нет повреждений.