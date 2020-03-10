Роскачество определило лучшие смарт-часы

В части определения показателей активности эксперты рассчитывали верность подсчета шагов. Они сначала ходили 10 минут, потом пробегали то же количество времени. Каждое действие повторял дублер, чтобы на результаты измерений точно не влияли индивидуальные особенности. Высшие баллы получили те модели, которые максимально точно подсчитывали шаги. Большинство устройств ошиблись в большую сторону, экзамен выдержали только три модели.

Схожий набор тестов проводился и для определения точности подсчета сердечного ритма. Эти показания тоже оказались неточными у половины протестированных изделий. Больше всего смарт-часы ошибаются во время легкой тренировки. Для владельцев часов важно, чтобы устройство подсчитывало и пройденное расстояние. Этот показатель тоже явно прихрамывал у многих моделей, отправленных на тестирование.

Все смарт-часы показывают уведомления о звонках, SМS и встречах, а большинство еще и оповещает о сообщениях в соцсетях и электронных письмах. Это все влияет на расход заряда батареи.

«Заряд батареи — один из самых важных показателей для потребителей, как показал опрос Роскачества. Разброс показателей был очень велик: лидеров рейтинга можно проносить без подзарядки почти 20 суток, тогда как аутсайдеров придется заряжать уже через сутки с небольшим», — объяснил эксперт Станислав Полубинский.

Также специалисты нашли основную уловку производителей смарт-часов. Для удешевления себестоимости многие недорогие модели почти ничем не отличаются от простого фитнес-трекера. При этом смарт-часы престижнее и стоят гораздо дороже. Современный пользователь ожидает, что с помощью своих часов он сможет управлять музыкой, камерой в телефоне и календарем, помимо уведомлений — от электронной почты до SMS.

В итоге первые три места рейтинга заняли смарт-часы от разных брендов. Хотя эксперты были уверены, что пьедестал почета займут модификации одного известного устройства, но нет. На первом месте оказались в общем зачете часы Garmin Forerunner 630, на втором — Watch Active 2 от Samsung, на третьем почетном месте расположились Apple Watch Series 4.