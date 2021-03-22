Роскачество назвало три лучших приложения для вызова такси

В Роскачестве протестировали наиболее популярные приложения для вызова такси, доступные владельцам устройств на Android и iOS. Специалисты проверили не только удобство, но и безопасность софта. Результаты исследования опубликованы на сайте Роскачества.

Всего было протестировано по 11 приложений для Android и iOS. Эксперты проверяли их работу так же, как обычные клиенты: вызывали такси, передвигались по маршруту, изучали работу приложения, его функции, добавляли адреса в избранное, делились отзывами, изучали профили с информацией о водителях и машинах. Вместе с тем проводился дополнительный тест приложений на безопасность. Кроме того, для итоговой оценки учитывались отзывы, оставленные пользователями в App Store и Google Play.

Лучшим на обеих платформах оказались приложения «Яндекс Gо» и «Таксовичкоф». В тройку лидеров на Android также вошло приложение «Поехали» и Gett — на iOS.

В некоторых приложениях выявили недоработки. Например, у DiDi не отображались здания на карте, однако в последней версии, вышедшей после исследования, это было исправлено. Кроме того, в DiDi при заказе нет возможности указать подъезд, как и в приложении Bolt. При этом в Gett нельзя указать промежуточные остановки, а в DiDi и «Поехали» не отображается история поездок. В приложениях «Везет» и «Рутакси» фактически отсутствует карточка водителя — указана информация только о машине.

Попросить водителя о помощи при посадке можно только в приложениях Maxim, «Таксовичкоф» и «Поехали». А самой редкой функцией оказалась кнопка SOS, которая позволяет набрать номер службы спасения или передать данные о своем местоположении доверенным контактам. Такая функция есть только в «Яндекс Go», DiDi и Bolt.

Международный день таксиста отмечается 22 марта. Накануне праздника водители такси рассказали правду о том, сколько они зарабатывают.