Роскачество назвало самые безопасные музыкальные приложения для смартфонов

Российским пользователям стриминговых приложений для Android и iOS можно не бояться за безопасность своих смартфонов. Наиболее популярные среди соотечественников сервисы признали надежными.

Специалисты Роскачества исследовали более 20 самых популярных в РФ приложений такого плана. Результаты тестов опубликованы на сайте организации. Они проводились по 80 критериям.

Эксперты проверили удобство, информационную безопасность и надежность сервисов. Они также оценили, есть ли у приложения поиск песен, карточки альбомов и песен, информация о песне и текст, а также возможность самостоятельно составить плейлист. В учет бралось, как сортируются песни, существуют ли индивидуальные подборки и можно ли управлять воспроизведением.

Из приложений, которые работают на платформе iOS, лучшими назвали Apple Music, «Яндекс.Музыка» и Boom. Последнее признали оптимальным и для смартфонов с операционной системой на Android наравне с «МТС Music» и Deezer.

Больше всего основных возможностей у «МТС Music», Apple Music и «Яндекс.Музыка». На iOS удобно пользоваться «Яндекс.Музыка», Boom, Deezer и SoundCloud. На Android — «Яндекс.Музыка», Boom и Deezer.

С точки зрения безопасности все приложения показали отличные результаты, кроме Apple Music, которое требует слишком много данных создании аккаунта Apple ID: адрес проживания, фамилию, индекс и дату рождения.

Наиболее надежными музыкальными приложениями по итогам всех проверок в Роскачестве признали «Звук», Boom и YouTube Music — на iOS и Boom, Google Play Music и YouTube Music — на Android.