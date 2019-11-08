Роскачество назвало лучший смартфон

На испытания к экспертам были направлены iPhone 11 — Pro и Pro Max, а также Samsung Galaxy Fold, Honor 20, Motorola One Action, Xiaomi Mi 9T Pro и Xiaomi Mi A3. iPhone в итоге возглавил рейтинг. По мнению экспертов, у этого смартфона лучшая камера на рынке.

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«Новинки показали лучшие цветопередачу, особенно iPhone 11, широкоугольность, качество натюрмортов, снятых без вспышки с близкого расстояния», — отмечено в результатах исследования.

Также специалисты отметили высокую производительность смартфона, время его автономной работы и прочность. По всем этим параметрам iPhone 11 Pro Max показал лучшие результаты.

Всего в рейтинге сейчас насчитывается 482 модели. Второе и третье места списка занимают Samsung Galaxy S10+ и Galaxy Note 10+.