Роскачество назвало лучшие смартфоны 2021 года

Исследователи Роскачества составили список лучших новинок смартфонов конца 2020 — начала 2021 года. Самой подходящей моделью признан Samsung Galaxy S21 Ultra (256 Gb). Ему поставили оценку 3,96 балла из 5.

«Galaxy S21 Ultra все же показал очень хорошие результаты для того, чтобы попасть в пятерку общего рейтинга смартфонов. В целом же линейка Galaxy S21 стала важным, но не таким значительным обновлением S20», — рассказал директор департамента аналитики Роскачества Станислав Полубинский.

Он заявил, что данное устройство является лучшим с начала года и небезосновательно. У данной модели отличный 6,8-дюймовый OLED-дисплей: яркий, контрастный, с естественными цветовыми решениями и высоким уровнем читаемости под любым углом.

Второе место занял смартфон Huawei Mate 40 Pro (256 Gb) — 3,79 балла. Замыкает тройку топа — OnePlus Nord N10 (128 Gb) — 3,78, рассказали в Роскачестве, посчитав их лучшими китайскими смартфонами.

Устройства Samsung Galaxy S21+ (256GB) — 3,74 балла, Samsung Galaxy S21 (256GB) — 3,71 и Xiaomi Redmi Note 9T (128GB) — 3,65 расположились с четвертого по шестое места соответственно.

Тем временем китайский технологический гигант Xiaomi запатентовал технологию, которая защитит владельцев смартфонов от чужих глаз. Гаджеты будут сообщать о том, что кто-то посторонний смотрит на экран, или сворачивать приложение. Об этом сообщил портал ChTechPost со ссылкой на информированный источник.