«Росбанк» восстановил работу после технического сбоя
Росбанк восстановил работу всех сервисов после технического сбоя вечером 15 ноября и утром следующего дня. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу финансово-кредитной организации.
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Специалисты банка проводили плановые работы по усовершенствованию технических средств в ночь на 16 ноября, с 02:00 до 04:00.
В это время обычно наблюдается наиболее низкая транзакционная активность. Однако именно в этот период клиенты столкнулись с временными перерывами в работе карточных сервисов.
«На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.
Первый сбой на сервере Росбанка произошел вечером в пятницу, 15 ноября. Клиенты не могли перевести деньги на счета сторонних банков и снять наличку в банкоматах.
Те технические неполадки устранили, но в субботу на сервере банка произошел еще один сбой.
Оба сбоя коснулся клиентов финансовой организации по всей России.