«Росбанк» восстановил работу после технического сбоя

Россиянам подсказали новый способ накоплений Подробнее

Специалисты банка проводили плановые работы по усовершенствованию технических средств в ночь на 16 ноября, с 02:00 до 04:00.

В это время обычно наблюдается наиболее низкая транзакционная активность. Однако именно в этот период клиенты столкнулись с временными перерывами в работе карточных сервисов.

«На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.

Первый сбой на сервере Росбанка произошел вечером в пятницу, 15 ноября. Клиенты не могли перевести деньги на счета сторонних банков и снять наличку в банкоматах.

Те технические неполадки устранили, но в субботу на сервере банка произошел еще один сбой.

Оба сбоя коснулся клиентов финансовой организации по всей России.