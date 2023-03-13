Технологии 13 марта 2023, 13:28 Росбанк сообщил о сбое своих сервисов из-за DDos-атаки Сервисы Росбанка оказались недоступны из-за хакерской атаки РИА «Новости»

Читать 360tv в

На сервисы Росбанка совершили крупную DDoS-атаку, из-за которой могут наблюдаться трудности в работе приложений, интернет-банка и сайта. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Основные системы банка работают в штатном режиме. <…> Ситуация под контролем. Мы технически готовы к подобным обстоятельствам. Задействованы все специалисты Росбанка по данному направлению. Мы делаем все возможное, чтобы все сервисы вновь были доступны», — уточнили в банке.

Реклама

Пока онлайн-сервисы работают нестабильно, клиенты могут обращаться в офисы банка. Там они могут подать заявления на срочные платежи в бумажном варианте. В связи с DDoS-атакой график работы офисов был продлен.

Реклама

Росбанк продолжит работать в штатном режиме после того, как был включен в очередной западный санкционный пакет.

После начала СВО российские банки часто подвергаются кибератакам. Ранее об атаке хакеров сообщали в Сбербанке, а в прошлом году — ВТБ, назвав ее сильнейшей за все годы работы банка.

Авторы: