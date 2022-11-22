Технологии 22 ноября 2022, 12:45 Росатом заявил о перспективах технологии атомных станций малой мощности РИА «Новости»

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Росатом начал возведение атомных станций малой мощности, заявил президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов на форуме «Атомэкспо-2022». Он подчеркнул, что у госкорпорации есть десятки технологических решений с точки зрения различных вариантов АСММ, сообщил ТАСС.

По словам Пакерманова, на сегодняшний день правильной была бы фокусировка на конкретных технологиях. В частности, он выделил линейку плавучих АЭС, АСММ в Якутии, реактор БРЕСТ-300 в Северске.

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«И реакторы в стадии проектирования — „Шельф“ мощностью 10 мегаватт и проектируемый Курчатовским институтом реактор мощностью в 1-2 мегаватт для обеспечения энергией удаленных территорий», — уточнил он.

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Первую в мире наземную АСММ на базе двух реакторных установок РИТМ-200Н возводят в Усть-Янском районе Якутии. Ранее Росатом и власти республики договорились о строительстве атомной станции малой мощности на базе реакторной установки «Шельф-М».

«Мы сейчас находимся в активной стадии строительства в Якутии, ожидаем в скором времени получения лицензии на размещение», — уточнил руководитель АО «Русатом Оверсиз».

Специалист обратил внимание интерес, что ни один из уважающих себя участников атомного рынка не может игнорировать АСММ. Интерес к этой технологии растет во всем мире.

В МАГАТЭ подчитали, что всего на сегодняшний день есть около 50 проектов и концепций атомных станций малой мощности или малых модульных реакторов (ММР). На продвинутых этапах строительства находятся четыре ММР в России, Китае и Аргентине и Китае.

Еще несколько государств, которые занимаются развитием ядерной энергетики и имеют АЭС, начали научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ММР.