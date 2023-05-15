Технологии 15 мая 2023, 21:14 Росатом выкупил более 98% южнокорейского производителя литий-ионных аккумуляторов — СМИ Росатом купил 98% производителя литий-ионных батарей Enertech из Южной Кореи Freepik

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Госкорпорация «Росатом» практически полностью выкупила акции южнокорейской компании Enertech International — производителя литий-ионных накопителей энергии. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на материалы корпорации.

Согласно документам, в 2021 году Росатом приобрел 49% компании, а в 2022 году выкупил еще 49%. Южнокорейская компания испытывала финансовые сложности, сделку закрыли в 2022 году.

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Покупка «зрелой технологии» является рациональным решением, отметили эксперты. На базе гигафабрики в Калининграде по технологии Enertech Росатом планирует наладить выпуск батарей для электромобилей. В частности, российские аккумуляторы хотят поставить в электромобиль «Атом».

В России готовят презентацию прототипа нового отечественного электромобиля «Атом». Его серийное производство планируют начать уже в 2025 году. Прототип электромобиля представят 18–19 мая в Казани на выставке в рамках XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».