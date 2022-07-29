Росатом получил регистрационное удостоверение на комплекс лучевой терапии на базе «Оникса»

Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение АО «Русатом Хэлскеа» (дивизион, аккумулирующий экспертизу Госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения) на комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов «Оникс» — 6 МэВ (КЛТ-6). Первые поставки медоборудования в лечебные учреждения начнутся в 2023 году, сообщила пресс-служба компании.

Ускоритель «Оникс» разработал Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации, входящий в контур управления АО «Русатом Хэлскеа», дивизиона Госкорпорации «Росатом». Производственные мощности Росатома позволят восполнить дефицит линейных ускорителей на территории России и повысить для населения доступность услуг качественной высокотехнологичной онкологической помощи. Росатом готов обеспечить большую часть потребностей в этом оборудовании.

По данным Росстата, в России на 2021 год находилось в эксплуатации 262 аппарата, при этом значительная часть имеющегося парка оборудования устарела — 71 линейный ускоритель имеют срок эксплуатации более 10 лет и требуют замены.

При этом потребность в линейных ускорителях в нашей стране очень высокая АО «Русатом Хэлскеа» пресс-служба

В соответствии с приказом Минздрава России «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях» № 116н от 19 февраля 2021 года, в стране необходимо иметь один линейный ускоритель в расчете на 300 тысяч населения, то есть не менее 485 аппаратов такого назначения.

В 2020–2021 годах сохранялся высокий объем закупок данного оборудования за счет реализации целевых программ, было установлено еще порядка 90 линейных ускорителей, в том числе вместо устаревшего и демонтированного оборудования. Несмотря на это, потребность в линейных ускорителях все еще находится на высоком уровне и составляет не менее 200 аппаратов.

Комплекс лучевой терапии «Оникс» создан на базе компактного медицинского линейного ускорителя с пучком тормозного излучения номинальной энергией 6 мегаэлектронвольт — в большинстве случаев такой энергии достаточно для проведения лучевой терапии, к тому же это снижает требования к защите помещений и персонала от радиации.

Источник фото: АО «Русатом Хэлскеа»

«Оникс» реализует современные методики дистанционной лучевой терапии (трехмерной конформной, с применением средств визуализации для контроля положения пациента, с модуляцией интенсивности, ротационной с объемной модуляцией интенсивности пучка и прочих) при лечении пациентов в радиологических отделениях онкологических учреждений всех уровней.

По сравнению с аналогами, этот комплекс отличается низкими эксплуатационными затратами с сохранением надежности, большей доступностью сервисной службы и отечественных комплектующих на протяжении всего жизненного цикла оборудования.

«На данный момент в России осуществляется лечение ряда онкологических заболеваний на оборудовании иностранного производства. „Оникс“ — это полностью российская разработка. Доля отечественных компонентов достигает 80%. При этом цена „Оникса“ не зависит от волатильности курса. Сервис и гарантийное обслуживание обеспечивает АО „НИИТФА“ в Москве, что гарантирует высокую скорость обслуживания», — заявил гендиректор АО «Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов.

Мы уверены, что конкурентноспособные характеристики и широкий спектр решения задач онкологического профиля позволят нашему комплексу лучевой терапии стать лидером при выборе оборудования для дистанционной лучевой терапии Игорь Обрубов гендиректор АО «Русатом Хэлскеа»

Дивизион «Русатом Хэлскеа» приступает к серийному производству медоборудования. Первые поставки комплекса лучевой терапии на базе ускорителя электронов «Оникс» в лечебные учреждения запланированы на 2023 год.