Технологии 21 апреля 2023, 17:55 Росатом получил лицензию на строительство первой наземной АЭС малой мощности пресс-служба департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом»

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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 21 апреля выдала АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) лицензию на размещение атомной станции малой мощности в Якутии. Объект разместят в Усть-Янском улусе республики.

Новая разработка

АЭС малой мощности оснастят водо-водяным ядерным реактором РИТМ-200Н, представляющим собой результат адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения под наземное размещение. Это новейшая отечественная разработка, успешно прошедшая испытания в суровых арктических условиях на современных российских ледоколах. Реактор соответствует постфукусимским требованиям безопасности, которые предъявляют ко всем современным проектам атомных станций. Будущую якутскую АЭС характеризуют компактность, модульность и сокращенные темпы возведения в сравнении со станциями больших мощностей.

пресс-служба департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом»

«Решение российского регулятора — знаковое для мировой атомной отрасли. Получено разрешение на размещение первой современной наземной атомной станции малой мощности в суровых условиях Арктики, и это в очередной раз подтверждает безусловное лидерство российских ядерных технологий», — заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По его словам, в районе поселка Усть-Куйга уже идут подготовительные работы. Туда завезли более двух тысяч тонн грузов, а всего на объекте трудятся около 80 человек с использованием 38 единиц техники. Компания запланировала ввод станции в эксплуатацию на 2028 год, добавил Лихачев.

На низком старте

В Росатоме рассказали, что специалисты провели предпроектные инженерные изыскания. Сотрудники госкорпорации с опережением планов проектируют Якутскую АСММ (атомную станцию малой мощности — прим. ред.). Сейчас в республике начали строить временный городок для рабочих.

пресс-служба департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом»

Предприятия госкорпорации «Росатом» активно участвуют в работе по комплексному развитию арктической зоны России, это одно из стратегических приоритетов государства.

В компании добавили, что первостепенное значение для решения этих задач играет повышение объема перевозок по Северному морскому пути (СПМ). Развитие направления обеспечивают за счет налаживания регулярных грузоперевозок, а также строительства новых атомных ледоколов. Не забывают и про модернизацию уже существующей инфраструктуры.

Мировой спрос на АЭС малой мощности растет во всем мире. Реализация подобных проектов внутри страны позволяет Росатому активно сотрудничать с зарубежными заказчиками. За прошедший год сотрудники госкорпорации подписали двусторонние соглашения с партнерами из Киргизии и других государств.

Серьезный опыт

В 1954 году в Обнинске ввели в эксплуатацию первую в мире атомную станцию мощностью пять мегаватт. Благодаря ее работе удалось создать технологии для разработки атомного ледокольного флота. Уникальный опыт применили в создании единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС).

Она производит электроэнергию для нужд Чукотки с декабря 2019 года. В мае 2020 года станцию запустили в промышленную эксплуатацию — в городе Певеке (самом северном в России).

Наработки Росатома легли в основу создания малых модульных реакторов серии РИТМ. Это новое поколение судовых реакторов, имеющих высокий уровень безопасности. Его достигают за счет многоуровневых систем и барьеров-оболочек. Эти системы предотвращают возможность аварий, а уровни барьеров позволяют исключить выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.

пресс-служба департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом»

В Росатоме напомнили, что в мире остается много мест, лишенных доступа к электроэнергии. Строительство крупных станций часто просто невозможно — из-за территориальных особенностей или отсутствия сетей. В этом случае размещение АСММ может оказаться единственно возможным решением проблемы.

Кроме первой плавучей АЭС «Академик Ломоносов» и разработки станции в Якутии, в стадии реализации находится проект по энергоснабжению Баимского золотомедного месторождения на Чукотке. Речь идет о четырех плавучих энергоблоках.

«Пилотный проект АСММ на базе реакторной установки ШЕЛЬФ-М планируется реализовать в 2030 году со вводом станции в промышленную эксплуатацию на одной из выбранных в 2023 году площадок в удаленных регионах Российской Федерации». — рассказали в госкорпорации.

Там уточнили, что планируемая установленная электрическая мощность объекта составит до 10 мегаватт. Успехи российской компании не остаются незамеченными — зарубежные партнеры интересуются сотрудничесвом с Росатомом, потому что отечественная атомная отрасль и предлагает лучшие технологии, и двигает науку вперед в целом.

Ранее ученые из госкорпорации разработали образцы системы, обеспечивающей мягкую посадку космических аппаратов. Глава Чепецкого механического завода, входящего в Росатом, назвал разработку не имеющей аналогов в стране.