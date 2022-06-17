Росатом и «Красцветмет» начнут сотрудничать в сферах извлечения редких металлов и разработки новых материалов

Госкорпорация «Росатом» и открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени Гулидова» («Красцветмет») 17 июня заключили в Санкт-Петербурге соглашение о сотрудничестве.

Документ подписали первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров и генеральный директор ОАО «Красцветмет» Михаил Дягилев. Церемония подписания состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Целями сотрудничества являются повышение эффективности при реализации научно-исследовательских работ, направленных на решение как фундаментальных проблем, так и практико-ориентированных задач в области разработки новых материалов и веществ, гидрометаллургии редких и редкоземельных металлов, переработки техногенных отходов.

Предметом соглашения является сотрудничество сторон по направлениям разработки и производства сорбционных материалов для селективного извлечения урана, скандия, редких и редкоземельных металлов, а также развития технологий извлечения лития из гидроминерального сырья. Перспективными направлениями взаимодействия могут стать переработка радиоактивных отходов, производство радиофармпрепаратов (ядерная медицина), переработка вторичного сырья и материалов, в частности магнитов ветрогенераторных установок и батарей систем накопления энергии.

Стороны планируют наращивать взаимодействие, в том числе для реализации Соглашения о намерениях между правительством Российской Федерации и госкорпорацией «Росатом» в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ».

«Реализация дорожной карты „Технологии новых материалов и веществ“ — амбициозная задача, решение которой должно к 2024 году сократить технологическое отставание, а к 2030-му — войти в число мировых технологических лидеров по таким направлениям, как полимерные композиционные материалы, аддитивные технологии, редкие и редкоземельные металлы, а также новые конструкционные и функциональные материалы и исходные компоненты и вещества для них» — отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Мы развиваем технологии производства критических материалов, необходимых для осуществления энергоперехода. Их дефицит испытывает не только Россия. И ожидается, что в ближайшие годы он будет нарастать. Вторичная переработка лежит в основе циклической экономики — другого мегатренда, который поддерживает компания», — сообщил генеральный директор ОАО «Красцветмет» Михаил Дягилев.