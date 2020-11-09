«Росатом» готов построить в Белоруссии еще одну АЭС

Россия готова участвовать в строительстве еще одной АЭС в Белоруссии, если такое решение примут власти республики. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

7 ноября первый энергоблок АЭС в Гродненской области вышел на мощность 400 мегаватт. За день до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что атомная энергетика — «это счастье, подарок» для страны.

«Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам», — призвал он.

Строительство АЭС ведется по российскому проекту за счет российского госкредита в объеме до 10 миллиардов долларов, уточнил «Коммерсант». Достроить все энергоблоки электростанции планируется в 2022 году.

Алексей Лихачев в интервью СТВ заявил, что поначалу у «Росатома» были трения с белорусскими властями.

«И белорусский регулятор, и контролирующие органы, министерство чрезвычайных ситуаций — они на каком-то этапе (может быть, нам казалось) предъявляли завышенные требования. С другой стороны, наверное, мы могли показаться слишком уверенными в себе организаторами атомного строительства», — сказал глава госкорпорации.

Сейчас, по его словам, «Росатом» готов сократить сроки строительства, оптимизировать стоимость и привлечь больше белорусских специалистов.

«Строительство еще одного блока здесь или еще одной станции с двумя блоками — это лучшая награда, какая только может быть», — сказал Лихачев.