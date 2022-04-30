Рогозин сообщил об успешных испытаниях «изящной» ракеты «Ангара»

Легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно прошла испытание. Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Об этом Рогозин сообщил в своем Telegram-канале. К посту он прикрепил несколько фото с ракетой.

«Изящная, легкая „Ангара“ нас не подвела и успешно прошла испытание. Поздравляю всех причастных к успешному пуску», — написал гендиректор Роскосмоса.

В пятницу, 29 апреля с космодрома Плесецк прошел успешный старт легкой ракеты «Ангара — 1.2». Она выведет на орбиту спутник для Министерства обороны России. Запуск состоялся в 22:56 по московскому времени.

Это запуск легкой версии ракеты «Ангара» стал вторым. Также это первый полет ракеты со спутником. Впервые «Ангару» запустили в июле 2014 года. У ракеты есть две ступени и она может вывести на околоземную орбиту до трех тонн груза.

Основная задача эксплуатации семейства экологически чистых ракет-носителей «Ангара-А5» заключается в выведении современных и перспективных тяжелых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты.