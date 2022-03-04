Рогозин сообщил об отмене запуска «Союза-2.1Б» с британскими спутниками OneWeb

Запуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур, запланированный на 5 марта, отменен. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в эфире канала «Россия 24».

Также прекращена подготовка к следующим запускам аппаратов OneWeb.

Сообщалось, что российская компания не получила от OneWeb гарантий о неприменении спутников в военных целях.

Накануне стало известно, что правление OneWeb отказалось от запуска аппаратов с Байконура. Предполагалась, что спутники используются для раздачи интернета на Земле через спутниковую связь.

Также Роскосмос заявил, что сосредоточится на развитии сети собственных орбитальных метеоспутников после отключения от европейских и американских технологий.