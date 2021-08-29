Рогозин: Россия готова отразить любой удар, в том числе в космосе

Россия пережила уже много войн и готова отразить любой удар, в том числе в космосе. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью «Газете.ru».

По прогнозам аналитиков, серьезная война в будущем может произойти именно в космосе, отметил Рогозин. Конфликт начнется с уничтожения орбитальной группировки противника. Это сделает врага слепоглухонемым, поскольку только через космос можно видеть всю глубину территории потенциального противника.

«Мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве», — заявил гендиректор госкорпорации.

Рогозин при этом выступил против размещения ядерного оружия в космосе. Он объяснил, что именно поэтому подверг критике идею Илона Маска о превращении климата на Марсе в земной за счет большого количества термоядерных взрывов. Рогозин тогда заявил, что это может стать прикрытием для вывода ядерного вооружения в космос.

«Я считаю, что это было бы преступление», — сказал Рогозин.

Если США выведут ядерное оружие в космос, Минобороны и ВКС РФ точно найдут адекватный ответ, заверил Рогозин.