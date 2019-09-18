Рогозин рассказал, во сколько США обходятся ракетные двигатели из России

Россия продает ракетные двигатели Соединенным Штатам по завышенным ценам. Их стоимость для американцев завышена втрое, а само производство обходится относительно недорого.

С таким заявлением выступил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи». Его слова привело РИА «Новости».

США закупает у РФ двигатели для одноразовых ракет Antares и Atlas-5. Производство собственных аппаратов американцы пока не наладили.

Впервые Москва и Вашингтон заключили соответствующий контракт в 1997 году. По нему российская сторона обязалась поставить в Соединенные штаты 101 двигатель РД-180. Предназначались они для Atlas.

Заявления США о неудачных испытаниях «Буревестника» назвали пропагандой Подробнее

Потом конгресс решил запретить использование РД-180 после 2019 года. Запрет впоследствии сняли, поскольку перспективы на создание в ближайшие годы американских двигателей отсутствовали. По просьбе Пентагона United Launch Alliance отправил «Энергомашу» заказ на дополнительные 20 силовых установок. Использовать российские двигатели в США не перестанут еще несколько лет.

В декабре 2014-го НПО «Энергомаш» заключил контракт с компанией Orbital ATK. По нему Соединенные Штаты получают разработанные НПО РД-181 для ракеты-носителя Antares.