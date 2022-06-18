Рогозин рассказал о возможности спутниковой слежки за Украиной

Российские спутники могут наблюдать за территорией Украины, уничтожаемой украинскими нацистами. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Конечно», — сказал Рогозин, отвечая на вопрос, могут ли спутники России наблюдать за территорией Украины.

Он рассказал, что в настоящее время спутники помогают следить за стройкой космодрома Восточный. Ежедневную картинку Роскосмос получает через Научный центр оперативного мониторинга Земли и через оператора «Терра-Тех». При этом изображение могут получить со стереоэффектом, что позволяет определить глубину котлована.

«Поэтому, конечно, [можно] определить разрушено здание или оно не разрушено, восстанавливается [ли], как оно восстанавливается и много другое», — отметил Рогозин.

Также глава Роскосмоса рассказал о предложении компании S7 отдать плавучий космодром «Морской старт» государству. В настоящее время он бездействует и базируется у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье.

Ранее Рогозин сообщал, что Роскосмос снова начал вести переговоры с Европейским космическим агентством (ЕКА) о запуске миссии «ЭкзоМарс».