Рогозин предложил российским миллионерам вложить деньги в космические технологии

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что российские миллиардеры тоже начнут тратить деньги на развитие космических технологий. Так он прокомментировал суборбитальный полет аппарата Unity-22 Virgin Galactic.

«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, можно согласиться с утверждением ряда уважаемых экспертов, что этот суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике.

«Но, тем не менее, событие знаковое и с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса», — отметил генеральный директор Роскосмоса.

Британский миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон в воскресенье, 11 июля, отправился в космос на своем ракетоплане VSS Unity. «360» вел трансляцию полета. После возвращения Брэнсон заявил, что испытал нечто магическое. По словам миллиардера, он с детства мечтал побывать в космосе. При этом он даже не мог представить, какие виды перед ним откроются.

Глава SpaceX и производителя Tesla Илон Маск и основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос поздравили Брэнсона с успешным полетом к границе космоса.